Глава Гидрометцентра России об июньском снеге в Москве – «так бывает»

Град и снежная «крупа», выпавшая сегодня в Москве – неуникальное, но редкое явление, которое случается раз в 10-15 лет. Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Это нечто среднее между градом и снежной крупой. Связано с серией холодных фронтальных разделов, они идут один за другим. Так бывает», – цитирует Вильфанда «Интерфакс».

Главный метеоролог страны также напомнил, что снег в Москве выпадал даже во второй половине июня. «Так что сегодняшнее событие не вызвало у нас ажиотажа», – сказал он.

Напомним, МЧС РФ сегодня предупредило о неблагоприятных погодных условиях в Московском регионе.

Сообщается, что местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, усиление западного, северо-западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду.

По информации Гидрометцентра РФ, погода улучшится только к воскресенью. Уменьшится интенсивность осадков, днем температура составит от +13 до +15° в Москве и от +12 до +17° в Подмосковье.

В понедельник, как ожидается, температура воздуха начнет повышаться и днем составит от +18 до 23°. Во вторник, 6 июня, местами ожидается небольшой кратковременный дождь, но днем возможно до 27 градусов тепла.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.06.17

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