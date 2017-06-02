Русский зомби-апокалипсис выйдет в прокат

Российский режиссер Александр Войтинский снимет фильм по мотивам романа известного фантаста Сергея Лукьяненко «КваZи» о зомби-апокалипсисе. Предполагается, что картина выйдет в прокат в январе 2019 года, передает Lenta.ru.

Сообщается, что действие фильма разворачивается в постапокалиптической Москве. Одним из главных персонажей является кваzи – человек, восставший из мертвых, но сумевший сохранить разум. «Это существо всесильное и бессмертное, которое меняет соотношение сил на планете, так как человек оказывается его слабее», – объяснил Войтинский. По сюжету квази усыновляет ребенка.

По словам режиссера, бюджет фильма составит 200 млн рублей.

Роман «КваZи» был опубликован в июле 2016 года. Действие разворачивается в Москве в недалеком будущем, когда большинство людей стали зомби, но некоторые (кваzи) продолжают вести разумную жизнь. Они практически всесильны и бессмертны.

Лукьяненко – автор серии книг «Дозор», а также цикла романов «Рыцари Сорока Островов», «Линия грез», «Лабиринт отражений» и «Геном». Лауреат премий «Аэлита» и «Платиновый Тарлан».

Войтинский работал над такими фильмами, как «Призрак», «Дед Мороз. Битва Магов» и «Джунгли».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.06.17

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