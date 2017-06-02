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Звягинцев решил шокировать фильмом о Великой Отечественной войне «О человеке в условиях этого тотального ужаса»

Звягинцев решил шокировать фильмом о Великой Отечественной войне / «О человеке в условиях этого тотального ужаса»

Известный российский режиссер Андрей Звягинцев, прославившийся своеобразным депрессивным взглядом на российскую действительность, хочет снять новый фильм – на этот раз о Великой Отечественной войне. Речь идет о серии киноновелл, посвященных, в частности, блокаде Ленинграда и Бабьему Яру.

Звягинцев заверил, что желает «деполитизировать» тему, «рассказать о человеке на войне, о человеке в условиях этого тотального ужаса».

«Чем является еще война, как не кромешным ужасом? Как человек выживает в этих условиях, как человек пытается остаться человеком и встраиваться в эти обстоятельства», – цитирует режиссера «Интерфакс».

По словам Звягинцева, сценарий готов еще с 2008 года, и он не имеет «никакого отношения к актуальной почве сегодняшнего дня, к возгонке милитаристских настроений».

Напомним, что последний фильм Звягинцев «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского фестиваля. У режиссера есть как сторонники, так и ярые противники, которых возмущает неприглядный образ России в его фильмах.

Москва, Ольга Ветрова

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