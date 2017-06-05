В Подмосковье произошел сбой в движении электричек

Сегодня утром на участке Сходня – Химки Октябрьской железной дороги (ОЖД) произошел сбой в движении пригородных поездов. Как сообщила пресс пресс-служба магистрали, по техническим причинам электрички могут задерживаться до получаса.

В ОЖД уточнили, что сбой произошел в 6:20 мск. Другие подробности не уточняются.

Пассажиров просят следить за объявлениями на вокзалах и станциях.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 05.06.17

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