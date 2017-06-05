Понедельник, 5 июня 2017, 13:11 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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Москвичей вновь ожидает гроза и сильный ветер

Москвичей вновь ожидает гроза и сильный ветер

Синоптики предупреждают о ливнях, грозе и сильном ветре в Москве. К утру вторника в российской столице может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

«Днём облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, местами гроза. Ветер днём южной четверти 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с», – предупреждают в Гидрометцентре России.

Между тем, несмотря на ненастье, воздух прогреется до 16-18 градусов тепла.

Во вторник также облачно с прояснениями. Ночью – дождь, где-то сильный, с грозой и порывами ветра до 12-17 м/с. В эти часы температура составит 10-12 тепла, днем воздух прогреется до 20 градусов.

В среду осадков уже не ожидается, а дневная температура поднимется до 23 градусов.

Впрочем, во второй половине недели вновь прогнозируются дожди.

Москва, Ольга Ветрова

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