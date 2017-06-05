Домодедовские таможенники поймали крокодила, варана, черепах и дикого кота

Большое количество краснокнижных экзотических животных, которые контрабандой пытались провезти на территорию Российской Федерации, обнаружили в аэропорту «Домодедово». Как сообщает пресс-служба Домодедовской таможни, в списке выявленных животных числятся черепахи, лемуры и даже дикий кот.

По данным ведомства, за два года контрабандисты пытались провезти лори, лемуров, обезьян, ящериц, змей, дикого кота, варанов, крокодила, черепах и яйца сапсана. Изъятые животные таможенниками не конфискуются – их передают в различные реабилитационные центры.

Особое внимание таможенники в аэропорту уделяют рейсам, прибывающим в столичный регион из стран Юго-Восточной Азии, Африки, Монголии и Латинской Америки.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 05.06.17

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