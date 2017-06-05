Хит-парад русских классиков: Пушкин, как всегда, лидирует

Александр Пушкин, Лев Толстой, Михаил Лермонтов, Сергей Есенин и Фёдор Достоевский, как и прежде, олицетворяют классику русской литературы. При этом Пушкин остается самым популярным как среди граждан России, так и среди русскоязычных, проживающих за рубежом. Своеобразный хит-парад классиков составили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения в преддверии Дня русского языка, отмечаемого 6 июня.

Как отмечают социологи, из писателей-классиков Пушкина вспоминают первым около 40% (в России – 42%, среди русскоязычных граждан других государств, кроме стран бывшего СССР, – 38%).

Вместе с тем в первых строчках рейтинга в обеих исследуемых группах также Толстой, Лермонтов и Достоевский. При этом респонденты в России чаще называли Сергея Есенина, чем участники за рубежом, а последние чаще вспоминали Антона Чехова.

«В целом можно отметить, что и в нашей стране, и за ее пределами классику русской литературы олицетворяют одни и те же авторы, однако жителям зарубежья сложнее вспоминать их персонифицированно: среди них затруднились назвать конкретные фамилии 31%, тогда среди российских респондентов – почти вдвое меньше», – констатируют социологи.

Из списка классиков и поэтов граждане России (47%) и русскоязычные жители других стран (50%) как наиболее любимого также чаще всего выбирают Пушкина, далее следуют Есенин, Лев Толстой, Лермонтов, Булгаков.

Разница в ответах отмечена в социально-демографических группах. Так, интерес к Достоевскому и Гоголю заметно ниже у людей старших возрастов. Они чаще отдают предпочтение Некрасову, чем 18-19-летние. Каждый пятый в возрасте от 18 до 24 увлекается Блоком.

Кроме того, на предпочтения влияет и образование. Респондентам, имеющим несколько высших, ближе творчество Толстого, Булгакова, Чехова, Достоевского, Солженицына, Салтыкова-Щедрина, Пастернака. Селяне куда больше любят Пушкина и Есенина, чем жители крупных городов. Москвичи и петербуржцы отдают предпочтение Чехову, Гоголю, Булгакову, Достоевскому.

Исследование ВЦИОМ проведено в несколько этапов: 1) ежедневный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» в период с 11 по 13 мая – телефонное интервью 1800 респондентов; 2) онлайн опрос русскоязычного населения зарубежных стран с 13 по 28 мая. Объем выборки – 1100 респондентов. Метод опроса – Онлайн опрос (CAWI) пользователей социальных сетей.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 05.06.17

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