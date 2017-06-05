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ФАС выявила нарушения в торгах на аренду объекта Минобороны в Подольске

ФАС выявила нарушения в торгах на аренду объекта Минобороны в Подольске

ФГУП «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ допустило нарушения при проведении торгов за право аренды объекта недвижимости на территории подмосковного Подольска. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России.

По данным ведомства, торги проводились за право 5-летней аренду объекта площадью 2 860 квадратных метров в Подольске. Стоимость договора в результате составила 56 млн рублей.

Как выяснилось, во время аукциона учреждение в нарушение закона отстранило от участия в торгах одного из двух участников – ООО «Вест Хаус». В качестве причины отклонения заявки участника стал тот факт, что выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и решение об одобрении сделки в ее составе были представлены лишь в единственном экземпляре, а не в двух, как того требовал организатор аукциона.

В действующем законодательстве, как подчеркивают в ФАС, отсутствует норма, которая бы обязывала участника торгов за аренду государственного имущества предоставлять подобные документы в двух экземплярах, именно поэтому требование организатора аукциона считаются незаконными.

Материалы этой проверки уже переданы для решения вопроса о наложении на членов конкурсной комиссии штрафа.

Москва, Алексей Васильев

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