Хоть мир рухнет: пивной фанат удивил британцев

Невозмутимый британец даже во время теракта не расплескал пиво, когда толпа в панике бежала с Лондонского моста. На фото видно, что молодой человек аккуратно несет свой напиток, не особо реагируя на происходящее.

Фотографию в твиттере разместил пользователь @hmannella с подписью: «Люди бегут с Лондонского моста, а этот парень справа не пролил ни капли. Боже, благослави британцев».

Снимок оценили многие пользователи соцсетей. Запись уже набрала уже более 112 тысяч лайков и свыше 36 тысяч ретвитов. Некоторые отмечают, что британцам свойственен «черный юмор» – это помогает в кризисных ситуациях.

Однако далеко не все считают пивомана символом несломленного духа, кому-то он показался антигероем. Как предполагают пользователи твиттера, секрет такого «мужества» прост: купленное пиво слишком дорогое: «Это Лондонский мост. Здесь парень заплатил 5,5 фунта за кружку».

Как сообщал РИА «Новый День», серия террористических атак в столице Великобритании произошла в ночь на 4 июня. Злоумышленники на белом фургоне на большой скорости давили пешеходов на Лондонском мосту. Затем три человека, вооруженных ножами, вышли из автомобиля и напали на прохожих.

Подоспевшие к месту событий полицейские ликвидировали нападавших. По уточненным данным, жертвами террористов стали семь человек.

Лондон, Ольга Ветрова

Лондон. Другие новости 05.06.17

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