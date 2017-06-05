Понедельник, 5 июня 2017, 19:08 мск

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Непогода в Москве: в аэропортах отменено более 20 рейсов

Непогода в Москве: в аэропортах отменено более 20 рейсов

Сильный дождь в Москве привел к перебоям в авиасообщении. В столичных аэропортах десятки рейсов задерживаются и отменены.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», больше всего не повезло пассажирам в «Домодедово». Там 21 рейс отменен и еще восемь задержано. В «Шереметьево» срывается график вылета-прилета 16 самолетов.

Как сообщал «Новый День», сегодня в Москве, как и прогнозировали синоптики, начался сильный дождь, который с небольшими перерывами продолжается примерно с полудня. Согласно оценкам Гидрометцентра, к утру 6 июня в российской столице может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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