Непогода в Москве: в аэропортах отменено более 20 рейсов

Сильный дождь в Москве привел к перебоям в авиасообщении. В столичных аэропортах десятки рейсов задерживаются и отменены.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», больше всего не повезло пассажирам в «Домодедово». Там 21 рейс отменен и еще восемь задержано. В «Шереметьево» срывается график вылета-прилета 16 самолетов.

Как сообщал «Новый День», сегодня в Москве, как и прогнозировали синоптики, начался сильный дождь, который с небольшими перерывами продолжается примерно с полудня. Согласно оценкам Гидрометцентра, к утру 6 июня в российской столице может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.06.17

Нечем дышать: офшорная свалка «Купчино» отравляет жизнь Балашихе и Железнодорожному. / Хоть мир рухнет: пивной фанат удивил британцев. / ФАС выявила нарушения в торгах на аренду объекта Минобороны в Подольске. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»