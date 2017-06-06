В Москве объявили голодовку клиенты «Раффайзенбанка»

В Москве началась бессрочная голодовка восьми клиентов «Райффайзенбанка», которые оформили валютную ипотеку в кредитном учреждении. Протестующие требуют «перевода их обязательств в рубли на дату договора, списания всех штрафов и пеней, приостановления исполнительного производства», по которому у них изымают имущество.

Как сообщила координатор Всероссийского движения валютных ипотечных заемщиков Юлия Ермакова, голодовка началась в офисе «Райффайзенбанка» на Смоленская-Сенная площади. По ее словам, около полудня заемщики пришли в банк и после нескольких часов безрезультатного ожидания руководства кредитного учреждения люди решились на голодную забастовку.

«Собрались восемь матерей, в том числе и многодетные. У них уже проиграны все суды, и уже идет исполнительное производство: арест счетов, машин и выставление квартир на торги. Они хотели, чтобы к ним вышел кто-то из банка, кто может принимать решения. Но никто к ним не вышел, после чего началась бессрочная голодовка», – сообщила Ермакова, слова которого цитирует РБК.

Она также сообщила, что сотрудники банка предупреждают активистов, что в 20:00 отделение будет закрыто. «Пугают тем, что вызовут ЧОП, полицию и людей выкинут», – отметила она.

Ранее, 17 мая, четверо валютных ипотечников четыре дня голодали в отделении «Абсолют Банка» на Воронцовской улице. Руководство кредитной организации вызывало полицию и службу безопасности. В пресс-службе банка тогда заявили, что ипотечные заемщики не хотели искать пути решения проблемы вместе с банком.

До этого, 10 мая, активисты объявили голодовку в офисе «Совкомбанка» на Краснопресненской набережной. Их задержала полиция. Позже голодовка продолжилась – всего она длилась семь дней, напоминает РБК.

В феврале несколько десятков валютных ипотечников больше суток ожидали у Дома правительства в Москве министра финансов Антона Силуанова. Они требовали от правительства решить «проблему валютного рабства, в которое они попали».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.06.17

В Москве возбуждено уголовное дело после избиения школьницы. / В Москве противники реновации устроили несанкционированное шествие. / Энергетический кризис в Подольске: восемь котельных прекратили работу. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»