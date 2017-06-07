Сергей Шнуров: «Рано или поздно я умру и попаду в Эрмитаж»

Лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову мало музыкальной славы. В последние годы он разглядел в себе художника и рассчитывает на полное признание своего творчества после смерти. Об этом музыкант заявил на открытии выставки «Ретроспектива брендреализма», которая проходит в Московском музее современного искусства.

В экспозиции представлены картины и инсталяционные объекты – своего рода ответ на увлечение общества брендами. Комментируя свое художественное творчество, Шнуров отметил, что пока он «начинающий молодой художник».

«Но вы не волнуйтесь, рано или поздно я умру и попаду в Эрмитаж», – заявил он, передает «Лента.ру».

Новый талант уже сейчас приносит Шнурову доход. Почти все работы с первой выставки, состоявшейся еще в 2006 году, были распроданы. «Никогда не делаю то, что не может стать коммерческим», – пояснил музыкант, добавив, что «отразить свою бессмертную душу можно и в Instagram».

Фото из Instagram Сергея Шнурова

Между тем, предметы экспозиции, как выяснилось, созданы группой анонимных художников, а вклад Шнурова – в основном идейный.

«Сергей обладает художественной волей, он несет творческий заряд, а другие воплощают», – отметил куратор выставки Дмитрий Озерков.

Как сообщается на сайте музея, согласно брендреализму, «человек XXI века живет в среде искусственно сгенерированных продуктов-брендов, наивно полагая, что все эти проявления, результаты человеческого труда и прогресса – и есть реальная жизнь». При этом брендами считаются не только товары первой необходимости, но и политики и дипломаты, высшие учебные заведения и корпорации, популярные рестораны и туристические города.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 07.06.17

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