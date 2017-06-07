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Житель Подмосковья пострадал в ДТП с бронетранспортером

Житель Подмосковья пострадал в ДТП с бронетранспортером

Сегодня ночью на Московской кольцевой автодороге (МКАД) лихач на иномарке протаранил сломавшийся БТР и получил телесные повреждения. Как пишет , в обстоятельствах этого происшествия разбирается полиция.

Авария произошла в начале пятого утра. Бронетранспортер, который числится за военной частью из поселка Селятино, стоял на обочине дороги в районе 52-километровой отметки МКАД. В этот момент в бронемашину врезался легковой автомобиль марки «Ниссан» под управлением 28-летнего жителя Домодедова.

Вероятнее всего, виновник происшествия двигался с превышением скорости. От удара водитель иномарки получил черепно-мозговую травму и вывих правого бедра. Его пришлось госпитализировать.

Москва, Алексей Васильев

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