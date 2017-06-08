Жители России до сих пор не разобрались, что празднуют 12 июня

Каждый десятый житель РФ (11%) не знает или затрудняется ответить, что празднует страна 12 июня. При этом доля «просвещенных» за год все же возросла – до 49% против 44%. Такие данные получили социологи «Левада-центра» в ходе опроса, проведенного 19-22 мая среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов.

По мнению 32% респондентов, 12 июня – День независимости России, а 2% убеждены, что 12 июня Россия празднует годовщину выборов первого президента. В прошлом году таких респондентов насчитывалось 8%, передает «Интерфакс».

Отметим, что 3% опрошенных и вовсе не считают 12 июня праздником. Разделились мнения граждан и о значении так называемой «независимости» для страны: 60% заявляют о безусловной пользе, 16% считают, что независимость повредила, 24% – затруднились с ответом.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 08.06.17

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