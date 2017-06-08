Сезон продажи подмосковной клубники откроется 20 июня

Клубника, выращенная в Подмосковье, поступит в продажу ориентировочно 20 июня с началом сбора раннего урожая. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства потребительского рынка и услуг.

По данным ведомства, пик сборов и, соответственно, продаж, придется на первую неделю июля. «Традиционно самая высокая цена на ягоду будет на старте сборов первых урожаев. С ростом объемов розничная цена будет снижаться», – уточнили в министерстве.

Согласно опросам ведомства, первые партии клубники от подмосковных сельскохозяйственных производителей будут продаваться примерно по 350 рублей за килограмм. В пик сезона ягода может подешеветь до 200 рублей за килограмм.

Как отметил глава министерства Виктор Посаженков, подмосковная клубника имеет высокую себестоимость производства в силу местных климатических и природных условий, но ее полезные свойства гораздо выше импортных ягод.

«В отличие от импортной ягоды, наша не проходит специальную обработку для многократного увеличения срока хранения», – сказал министр.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.06.17

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