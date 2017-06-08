Выходные в Москве обещают быть летними

Погода в московском регионе наконец-то начинает радовать. Как обещают синоптики, в ближайшие дни температура будет плавно повышаться и колебаться около июньской нормы. Летнее настроение не должны испортить кратковременные дожди.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в пятницу, 9 июня, местами ожидаются небольшие осадки. Днем в московском регионе ожидается до 20 градусов тепла.

В выходные на этот раз не обещают снег, а наоборот – небольшое потепление. Местами – снова кратковременный дождь. Ночами 10-12 градусов в Москве и 7-12 – по области. Днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до 22 градусов.

В День России, 12 июня, погода, как прогнозируется, будет благоприятствовать празднику – ожидается до 24 градусов тепла.

Во вторник, несмотря на кратковременный дождь, будет также тепло, – до +24 градусов.

Таким образом, констатируют в Гидрометцентре, столичная погода все больше соответствуют календарю.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.06.17

В подмосковном Пушкине педофил надругался над двумя школьниками. / Песков: Сайт президента РФ ежедневно подвергается хакерским атакам из США. / Подмосковье реформируется: ликвидированы ещё несколько районов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»