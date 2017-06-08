Мальчик, которого сектанты похитили в Москве год назад, оказался Белоруссии

Сотрудники Следственного комитета установили местонахождение 5-летнего мальчика, который в июле прошлого года был похищен из квартиры в Москве членами религиозного сообщества. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, ребенок оказался на территории Белоруссии.

По факту исчезновения мальчика, который проживал на севере Москвы вместе с бабушкой и дедушкой, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В ходе следствия, сотрудника СКР удалось установить круг лиц причастных к похищению ребенка, а также совершению других преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних. Трое соучастников задержаны на территории иностранных государств и проходят процедуру экстрадиции в Россию.

В настоящее время также решается вопрос о возвращении похищенного ребенка домой.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.06.17

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