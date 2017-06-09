Непатриотичность не в почете: жители России готовы сажать в тюрьму за нелюбовь к Родине

С момента возвращения Крыма в состав России подъем патриотических настроений ослаб. Жители РФ толерантнее стали относиться к непатриотичным поступкам, но слишком явное проявление стали осуждать сильнее. Некоторые и вовсе готовы поддержать введение уголовного наказания за проявления нелюбви к Родине. Такие данные получены в ходе опроса «ВЦИОМ-Спутник», проведенного 3-4 июня.

В целом, как следует из результатов исследования, жители РФ разошлись в оценках публичного непатриотичного поведения. Его осуждают 47% граждан. Но в то же время другие 48% – напротив не видят в этом ничего, заслуживающего государственного или общественного порицания.

В большинстве своем граждане готовы критиковать непатриотичные выпады кумиров из культурной среды, шоу-бизнеса. Несколько мягче – их отношение к высказываниям, идущим вразрез с официальной позицией государства: 37% считают их предосудительными, 52% – личным делом каждого.

Свыше половины респондентов не считают патриотами тех, кто не чувствует любви к России и не знает государственной символики. Но связи с зарубежьем воспринимаются уже терпимее: если в 2014 году желающих переехать за границу называли непатриотами 68%, то сейчас – 52%. Второе гражданство считают непатриотичным 61% респондентов против 48% в 2014 году. Кроме того, в позитивную сторону изменилось отношение к вступающим в брак с иностранцами, работающим в иностранных компаниях.

Вместе с тем жители РФ стали жестче относиться как к взяточникам, «дающим на лапу». Проявлением непатриотизма называют также уклонение от службы в армии, работу в фирме, причисленной к «иностранным агентам».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 09.06.17

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