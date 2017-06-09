Средняя температура воздуха на Земле понизится на пару лет

Жителей России не перестают удивлять каверзы погоды с ее аномальными температурами и стихийными бедствиями. Как оказалось, причина таких природных явлений может крыться в понижении средней мировой температуры воздуха в 2017-2018 годах на 0,15 градуса.

Как сообщил руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы WWF Алексей Кокорин, сейчас у климатического явления «Эль-Ниньо» (колебание температуры поверхностного слоя воды экваториальной части Тихого океана) наступила фаза, когда тепло возвращается в океан из более нагретой атмосферы.

«Соответственно, 2017 и 2018 годы наверняка будут по приземной температуре воздуха холоднее, чем 2015 и 2016 годы, но, скорее всего, несколько выше 2013 и 2014 годов», – сказал Кокорин, слова которого цитирует РИА «Новости».

В то же время эксперт считает, что эффект влияния «Эль-Ниньо» на Северное полушарие мало изучен, чтобы связывать с ним прохладную весну в европейской части России.

«Очень неплохо оно изучено в Южном полушарии – там получается череда засуха – наводнение – засуха – наводнение. В Северном все гораздо более опосредованно», – пояснил эксперт.

При этом он отметил, что общая тенденция глобального потепления сохранится.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 09.06.17

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