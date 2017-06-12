Московская полиция: Выход протестующих на Тверскую улицу будет пресечен

Московский главк полиции расценил как провокацию призыв к участникам протестной антикоррупционной акции выйти на Тверскую улицу, и выступил с предупреждением, что такие действия будут немедленно пресечены.

«После появления в Интернете призывов переместиться с проспекта Сахарова на Тверскую улицу для организации несогласованной протестной акции столичная полиция официально предупреждает: поскольку на Тверской улице запланированы массовые праздничные мероприятия ко Дню России, то любые провокационные действия со стороны протестующих будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», – говорится в официальном сообщении ГУ МВД России по г. Москве.

Полиция обращает внимание на недопустимость нарушений законодательства о митингах, а также особого режима, введенного с 1 июня 2017 года указом президента РФ в связи с проведением Кубка Конфедераций FIFA.

Накануне поздно вечером инициатор акции протеста – скандальный политик Алексей Навальный на своем сайте опубликовал призыв организовать шествие на Тверской в День России, хотя ранее власти Москвы разрешили провести митинг на проспекте Сахарова.

Навальный заявил, что ему не удалось договориться с подрядчиками об установке сцены и звукового оборудования из-за запрета мэрии. В этой связи он призвал провести несанкционированное шествие на Тверской.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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