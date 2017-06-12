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Прокуратура Москвы предостерегла Навального: перенос акции протеста на Тверскую улицу незаконен

Прокуратура Москвы предостерегла Навального: перенос акции протеста на Тверскую улицу незаконен

Прокуратура Москвы обратилась с предупреждением к организаторам и участникам несогласованной акции на Тверской улице о недопустимости нарушений закона. В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий надзорное ведомство направило инициатору протеста Алексею Навальному предостережение.

«Предупреждаем, что любые попытки провести несогласованное мероприятие на ул. Тверской г. Москвы – прямое нарушение закона. Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан», – говорится в официальном сообщении прокуратуры Москвы.

В ведомстве также напомнили, что мэрия Москвы проведение акции на Тверской улице не согласовала, организаторам были предложены альтернативные места проведения, на одно из которых – проспект Сахарова, на что они дали свое согласие.

Ранее с аналогичным предупреждением к организаторам и участникам акции выступила столичная полиция.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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