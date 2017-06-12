Полиция насчитала 1000 митингующих на проспекте Сахарова

В Москве в согласованной властями акции протеста на проспекте Сахарова принимают участие около тысячи человек. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

«Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», – говорится также в сообщении.

В то же время, согласно подсчетам полиции, в мероприятиях по случаю Дня России в центре Москвы за первый час торжеств на праздничных площадках побывали порядка 30 тысяч человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.06.17

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