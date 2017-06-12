Синоптики предупредили о сильном дожде в московском регионе

Сегодня вечером в московском регионе ожидается дождь, который может продлиться почти сутки – до вечера вторника, 13 июня. Согласно расчетам синоптиков, в российской столице может выпасть до 13 мм осадков, что составит 17% месячной нормы, передает «Интерфакс».

Гидрометцентр России предупреждает, что ближайшей ночью и в течение 13 июня в Московском регионе ожидается облачная погода, дожди, местами сильные, гроза. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

По прогнозу синоптиков, в ночь на вторник в Москве ожидается 14-16, днем – 17-19 градусов. Атмосферное давление в регионе будет стремительно падать и во вторник опустится до 733 мм рт.ст.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.06.17

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