Осторожно – непогода: в Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение

В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. В столичном регионе сегодня вечером, предстоящей ночью и утром 13 июня ожидается сильный дождь, гроза, град при шквалистом ветре с порывами до 18 метров в секунду. Об этом говорится в сообщении региональных главков МЧС.

Спасатели предупреждают, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, что может привести к заторам на дорогах, повреждению автотранспорта и травмированию людей.

При грозе возможны повреждения разрядами атмосферного электричества (молниями) объектов, не оборудованных молниезащитой (громоотводом). При граде возможны повреждения кровель и остекления жилых и не жилых зданий, отмечают в МЧС.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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