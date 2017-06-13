Поклонская может довести депутата Госдумы и «неформального губернатора Омской области» Голушко до тюрьмы

Список губернаторов и вице-губернаторов, в отношении которых возбуждены уголовные дела, вскоре, возможно, пополнится известными депутатами Госдумы. В результате проверки, инициированной заместителем председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Натальей Поклонской, за решеткой может оказаться друг режиссера Никиты Михалкова и министра культуры РФ Владимира Мединского – депутат Госдумы Андрей Голушко.

Из источников в силовых ведомствах стало известно, что уголовное дело по факту мошенничества с тарифами на транспортировку сжиженного газа для населения, которое возбудило омское УВД по инициативе Натальи Поклонской, передано в Следственный Комитет.

Это может означать, что в качестве фигурантов уголовного дела следователи начали рассматривать лиц, которые относятся к разряду «персон особой категории». Ими, в частности, могут быть депутаты, обладающие неприкосновенностью.

В случае с делом компании «Омскгоргаз», которая заподозрена в искусственном завышении тарифов и получении с жителей Омска необоснованного обогащения на общую сумму около одного миллиарда рублей, речь может идти о двух владельцах компании. Это депутат Госдумы от Омской области, «единоросс» Андрей Голушко и его давний бизнес-партнёр – депутат местного Заксобрания Сергей Калинин.

Основанием считать, что возбуждение уголовного дела в отношении компаний, аффилированных с влиятельным депутатом Госдумы Андреем Голушко, не случайность, а планомерная борьба с коррупцией в среде влиятельных российских политиков и чиновников, является то обстоятельство, что его фамилия и ранее неоднократно фигурировала в громких местных скандалах.

В частности, не первый год продолжается история с банкротством компании «Сибагроходинг», которая также принадлежит двум друзьям-депутатам – Калинину и Голушко. Ещё в конце 2016 года «Сибагрохолдинг» получал из бюджетов всех уровней субсидии, которых в общей сложности за два последних года набралось на 134 млн рублей. А месяцем позже по явно надуманному требованию небольшой компании, которую некоторые связывают с тем же Голушко, агрокомплекс попал в процедуру банкротства. При этом у компании с оборотом в сотни миллионов оказались не исполненными обязательства на несколько миллионов, из-за которых и возникла процедура наблюдения – первая стадия банкротства.

Журналисты местных СМИ забили тревогу – под угрозой оказалась судьба сотен миллионов бюджетных вливаний, которые поступали, в том числе, и из федерального бюджета. Если учесть скандальную историю появления компании «Сибагрохолдинг» на руинах другого предприятия, которое до сих пор обманутые дольщики ЗАО «Овощевод» обвиняют в рейдерском захвате их земель и имущества, можно понять обеспокоенность общественности о судьбе бюджетных средств, вложенных государством в очередной «банкротный» проект Голушко. Тем более, что таких историй в его портфолио может быть предостаточно. Речь идет и об омском заводе трубной изоляции, в котором пропали 50 миллионов бюджетных средств еще во времена прошлого губернатора Полежаева, и темная история с захватом и перепродажей молочного производства в Исилькуле, и строительная компания с сомнительной репутацией, и многое другое.

Андрея Голушко в регионе называют «ночным губернатором» – и из-за совещаний, которые продолжаются в его офисе до поздней ночи, и на которых решаются важнейшие для региона проблемы и присутствуют многие влиятельные персоны, и за умение расставлять на руководящие посты своих ставленников – от министров регионального правительства до руководителей местного отделения «Единой России». Голушко в Омской области хорошо известен своими попытками добиться официальной должности губернатора Омской области, демонстративной дружбой с режиссером Михалковым и министром культуры Мединским, виллой в Каннах, личным самолетом и прочими атрибутами «красивой жизни», вызывающими недоумение у жителей нищего Омска.

Политическую активность одиозного члена «Единой России», депутата Госдумы Голушко местные наблюдатели в первую очередь связывают с его коммерческой деятельностью. Как считают политологи, сегодня в регионе все понимают, что после того как к расследованию омского криминала подключилась Наталья Поклонская для Голушко единственный способ остаться на свободе и получить иммунитет от преследования со стороны правоохранительных органов – это возглавить важную политическую работу в регионе. Вероятно, именно для этого он добился решения генерального совета партии назначить его ответственным за результаты «Единой России» на выборах депутатов Омского городского совета, которые состоятся осенью.

С большой долей вероятности можно предположить – Голушко понимает, что куратора выборов в тюрьму не посадят – потому что это будет большой скандал и удар по репутации партии власти, для чего использует «ЕР» в качестве защиты от возможного уголовного преследования.

Омск – Москва, Алла Неверова

Омск – Москва. Другие новости 13.06.17

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