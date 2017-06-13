Николай Расторгуев экстренно госпитализирован в Туле

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев накануне не смог принять участие в концерте в честь дня России в Туле из-за экстренной госпитализации. Медики скорой помощи забрали его прямо с площадки, где он должен был петь, передает «Интерфакс».

О том, что артист не сможет выступить, зрителям со сцены сообщили ведущие мероприятия, отмечает «Звезда». При этом музыкальный коллектив «Любэ» все же принял участие в концерте.

По словам концертного директора Расторгуева Олега Головко, состояние певца сейчас оценивается как стабильное.

Стоит отметить, что часть СМИ сообщила, что у Расторгуева мог случиться сердечный приступ.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.06.17

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