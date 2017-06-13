Погрелись и хватит: в Москве установилась прохладная дождливая погода

В московский регион пришла пасмурная и дождливая погода. Всему виной – атлантический циклон и связанный с ним холодный атмосферный фронт. Сегодня в столице и Московской области облачно, временами дождь. Максимальная температура в Москве +18 тепла, в Подмосковье +14…+19.

«В первый рабочий день Центральный регион будет находиться во власти атлантического циклона, генерирующего дождевые облака и грозы, а прохождение днём холодного атмосферного фронта приведёт к понижению температуры», – комментируют погодную ситуацию в центре погоды «Фобос».

В итоге – рассчитывать на летний загар в ближайшие дни не приходится. В среду днем – пасмурно, небольшой дождь, воздух прогреется до 16 градусов. В четверг – снова небольшой дождь, похолодает до 10 градусов.

По прогнозу синоптиков, только в пятницу под влиянием антициклона погода наладится, и температура повысится до 20 градусов.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.06.17

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