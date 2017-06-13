В Москве пациент умирал и возвращался к жизни 30 раз за 1,5 часа

Невероятный случай произошел в Москве с 55-летним Мхитаром Тариевым. Дома у мужчины случился инфаркт, после чего он впал в кому. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в реанимацию ГКБ им. Вересаева, где он пережил клиническую смерть 30 раз.

Полтора часа врачи боролись за жизнь пациента, вновь и вновь запуская сердце. Он приходил в себя и снова впадал в кому, передает Mash.

По словам врачей, это своего рода рекорд. При этом чудо, что москвича удалось спасти. Теперь реаниматологов и хирургов пациент называет «родителями».

Интересными оказались видения пациента, побывавшего «за гранью». «Куда-то хотел идти, кто-то меня держал за руку. Мол, не надо, тебе еще жить...» – рассказал он.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.06.17

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