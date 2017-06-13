В Москве снова штормовое предупреждение: возможны гроза и сильный ветер

В Москве в ближайшие часы вновь возможно ухудшение погодных условий. Как предупредила пресс-служба столичного главка МЧС, до 21:00 ожидаются дождь, гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду. Согласно прогнозу синоптиков, за это время может выпасть до 15 мм осадков.

В МЧС обратили внимание, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, что может привести к заторами на дорогах, повреждению автотранспорта и травмированию людей.

При грозе возможны повреждения разрядами атмосферного электричества (молниями) объектов, не оборудованных молниезащитой (громоотводом).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.06.17

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