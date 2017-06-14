Путин восстанавливает в России сословное общество

Общий стиль действующей власти в России – реконструкторство. Как считает публицист и общественный деятель Алексей Цветков, протесты, которые в последний год-полтора охватили страну, свидетельствуют о том, что народ больше не хочет и не может мириться с властью, которая создает «классный спектакль», но усугубляет социальное неравенство общества.

Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», он высказал накануне на площадке дискуссионного клуба WTF.

«Устремленность этой системы – прошлое, так как устремленность правящего класса в нашей стране – восстановление сословного общества с новым дворянством, новым духовенством, новым купечеством и новым, абсолютно бесправным большинством, которое будет принадлежать этим правящим сословиям», – сказал Цветков.

С его точки зрения, власть устраивает для народа «классный спектакль» – «немного из времен князя Владимира, немного из времен Александра III, немного из расцвета НКВД», чтобы люди не скучали, но никогда не забывает о своих интересах.

«Реконструкторство – общий стиль путинизма, правящего класса и той системы, которая сложилась», – подчеркнул он.

В этой связи он выразил уверенность, что антикоррупционный митинг на Тверской площади нужно рассматривать через призму реконструкторства. «Это был интересный митинг. Очень важно, что реконструкторов сделали главными пострадавшими: разбились корабли, викинги были испуганы, казаки прятались. Если мы не будем держать в уме реконстукторскую часть происходящего, мы ничего не поймем», – считает публицист.

Цветков также отметил, что сейчас в России реализуется проект гражданской нации, проект государства, где народ отказывается быть слугами господ. По его словам, в этой ситуации протесты против системы «Платон» и программы реновации Москвы, а также весенний «бунт молодежи» – подтверждение этому.

«Этот проект гражданской нации возникает за пределами лояльности и делается руками контрэлиты», – сказал Цветков и добавил, что это пассионарное меньшинство, которое отказывается мириться с таким реконструкторским и бесправным режимом, способно будет свергнуть власть.

Москва, Мария Вяткина

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