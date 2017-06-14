Стихия не унимается: МЧС снова предупреждает москвичей о грозе и сильном ветре

Главное управление МЧС России по Москве предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. Сегодня в течение дня в столице ожидаются дождь, гроза и сильные порывы ветра.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС» до 21:00 14.06.2017 ожидаются дождь, гроза с порывами ветра 12-17 м/с. Расчётное количество осадков за указанный период времени составит 6-15 мм», – говорится в сообщении.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередач и кровель домов, падение деревьев, широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций. Не исключены заторы на дорогах, повреждения автомобилей и травмирование людей. Для не оборудованных громоотводом объектов представляют опасность молнии.

МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие строения, парковать автомобили в гараже или вдали от деревьев. Водителей просят соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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