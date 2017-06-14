В России за три года обманутых дольщиков стало на 16 тысяч больше

В России за последние три года более 16 тысяч человек оказались обманутыми дольщиками. Об этом в Госдуме сообщил председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«Механизм, который сегодня должен защищать граждан от недобросовестных застройщиков, даёт трещину. Мы провели парламентские слушания и приняли решение поддержать данный законопроект в первом чтении», – цитирует выступление Николаева РИА «Новости» в ходе обсуждения проекта закона о создании компенсационного фонда долевого строительства в целях дополнительной защиты прав и законных интересов дольщиков, который Госдума одобрила. Документ обяжет застройщиков вносить отчисления в компенсационный фонд создаваемой некоммерческой организации, учредителем которой является РФ.

Депутат обратил внимание, что ежегодные премии, которые получают страховые компании по данному виду страхования при нулевых выплатах составляет 18 млрд рублей.

«Если сопоставить эти две цифры (выплаты и количество обманутых дольщиков), то тот механизм, который сегодня должен защищать граждан от недобросовестных застройщиков, даёт трещину», – заявил Николаев.

Москва, Мария Вяткина

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