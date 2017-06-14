В Москве из-за Кубка конфедераций будет ограничено движение не нескольких улицах

На нескольких улицах Москвы в связи с проведением матчей Кубка конфедераций на стадионе «Открытие Арена» будет временно ограничено движение. Об этом сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

Изменения коснутся Проектируемых проездов № 5219 и № 5484, участка Тушинской площади от проезда Стратонавтов до Волоколамского шоссе, Южного и Северного дублеров Волоколамского шоссе, выездов с улицы Летная на дублер Волоколамского шоссе (в районе д. 77 стр. 1 и д. 73 корп.1 стр. 1 по Волоколамскому шоссе) и закрытия выездов на северный дублер Волоколамского шоссе (в районе д. 88 стр.8 и 88 стр.1 – 90 стр.3).

Недоступны для проезда транспорта съезды с Южного дублера к стадиону «Открытие Арена» на участке от Волоколамского проезда до дороги через бывшую воинскую часть.

В департаменте также просят водителей обратить внимание на режим работы светофоров в связи с временным введением запрета разворота и левого поворота при движении в область на участке Волоколамский проезд – Проектируемый проезд №3959, а также запрета прямого хода и левого поворота в центр с Проектируемого проезда №3959.

Ограничения на этих участках дорог будут действовать с 06:00 18 июня до 03:00 19 июня, с 06:00 21 июня до 00:00 22 июня, с 06:00 25 июня до 00:00 26 июня и 06: 00 до 21:00 2 июля.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.06.17

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