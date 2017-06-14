Российские аграрии терпят миллиардные убытки из-за африканской чумы свиней

Отечественный агропромышленный комплекс терпит многомиллиардные убытки из-за распространения африканской чумы свиней. Как сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, прямые потери за девять лет оцениваются в 5 млрд рублей, непрямые – минимум в десять раз больше.

По его словам, с начала регистрации первых случаев заболевания в 2007 году потери поголовья составили 800 тысяч свиней. Всего с того времени зарегистрировано свыше 1,1 тысячи вспышек в 46 регионах России.

В настоящее время самая опасная ситуация – в Центральном и Приволжском федеральных округах, где сосредоточено более 60% поголовья свиней. При этом с начала года болезнь проявила себя в десяти субъектах РФ – в Крыму, в Ростовской, Владимирской, Саратовской, Ивановской, Орловской, Самарской, Московской, Иркутской и Волгоградской областях, цитирует данные Данкверта РБК.

По прогнозу главы Россельхознадзора, новые вспышки в 2017 году возможны на тех территориях, которые граничат с неблагополучными.

«Следствием неконтролируемых перемещений свиней и продукции может быть занос возбудителя болезни в любой регион страны. Таким образом, как и прежде, от заболевания не защищена ни одна территория Российской Федерации», – предостерег Данкверт.

Он также обратил внимание на то, что в 90% случаев заболевание регистрируется сначала в личных подсобных хозяйствах, а уже затем переносится в крупные свиноводческие комплексы. По его словам, это происходит потому, что в России отсутствуют правила содержания животных в личных хозяйствах, учет поголовья ведется только добровольно, а обязанности граждан при угрозе возникновения заболевания не определены.

Напомним, что африканская чума в 50-100% случаев заканчивается для животных летальным исходом.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 14.06.17

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