В Москве вырастет стоимость проезда в электричках

Мэрия Москвы утвердила повышение с 1 июля стоимость проезда в пригородных поездах. Как сообщила пресс-служба городского департамента экономической политики и развития, билет в границах старой Москвы вне зависимости от расстояния теперь будет составлять 34 рубля, а поездки за пределы столицы, где расстояния поделены на зоны, – 22 рубля за каждую зону.

Таким образом, среднегодовой рост стоимости к уровню 2016 года составит по Москве 3,1%, а по «зонному» тарифу – 3,7%.

Как отметил министр правительства Москвы Владимир Ефимов, в последний раз тарифы в московском регионе были пересмотрены полтора года назад – 1 января 2016 года.

«С 1 июля 2017 года тарифы повысятся всего на два и полтора рубля соответственно», – добавил он.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.06.17

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