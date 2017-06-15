«Прямую линию» Путина пытались парализовать инопланетяне

В Москве накануне «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным был сорван эфир трех известных радиостанций – Maximum, DFM и Хит ФМ. Как сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы», сигналы неизвестного происхождения, полностью парализовавшие эфир, могли быть радиоимпульсом «WOW», который может иметь инопланетное происхождение.

Отмечается, что эфир был прерван сегодня утром. Прерывистые сигналы не прекращались в течение более 30 секунд, а затем повторились еще три раза. Технические службы холдинга пытаются устранить возникшие неполадки.

Комментируя случившееся, эксперт частной российской космической компании Виталий Егоров, считает, что нельзя исключать, что сигналы были посланы инопланетянами.

«Если этот сигнал прилетел из космоса, то он, вероятно, охватил бы целое полушарие. Конечно, легче всего объяснить это действиями военных, но в данной ситуации необходимо продолжить наблюдение, поскольку на данный момент мы не понимаем истинную природу этих сигналов и поэтому не можем отрицать их потенциально инопланетное происхождение», – сказал он.

Примечательно, что впервые подобный радиоимпульс, получивший название «WOW», впервые был зафиксирован ученым Джерри Эйманом в 1977 году. Расшифровать это инопланетное послание до сих пор не удалось. Астрономы из США предположили, что сигнал могла спровоцировать комета, пролетавшая в тот момент в солнечной системе, однако часть экспертного сообщества оспорила эту гипотезу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.06.17

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