Сегодня в Москве самый холодный день за последние 138 лет

Сегодня в Москве дневная температура сегодня оказалась самой низкой за последние 138 лет. Как обещают синоптики, такая «апрельская погода» уже завтра начнет постепенно покидать московский регион.

По данным центра «Фобос», сегодняшняя температурный минимум войдет в метеоисторию столицы – такого холодного дня в столице не было с 1879 года, а предыдущий экстремум был зафиксирован в 1950 году и составлял +12,6 градуса.

«Сейчас фактическая погода в Москве – 9,5 градусов тепла, а рекорд был 9,9 градусов. Так что возможно, что мы даже и побьем рекорд 138-летней давности. Если да, то такого в Москве в жизни никогда не было», – цитирует РИА «Новости» специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца.

При этом эксперт отметил, что речь идет о дневной температуре, а не о минимальной температуре дня, которую можно будет определить итогам всего дня.

В то же время синоптики обещают, что уже завтра температура воздуха начнет повышаться. Согласно прогнозу, в предстоящее воскресенье, 18 июня, потеплеет до +23...+25 градусов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.06.17

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