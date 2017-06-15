Путин пообещал скоро пересесть в отечественное авто

Президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении разработки линейки элитных автомобилей отечественного производства, которыми не будут гнушаться чиновники. «Надеюсь, что скоро», – ответил глава государства на вопрос, когда это произойдет, в ходе общения с согражданами в ходе «прямой линии».

Путин заверил, что к концу 2018 года страна будет производить целую линейку элитных автомобилей – лимузин, внедорожник и микроавтобус. Президент РФ отметил, что пользоваться ими будут, в том числе первые лица государства.

«Мы сейчас работаем над этим», – заверил президент.

Стоит отметить, что предыдущий проект по пересаживанию чиновников в отечественные «лимузины», предложенный в конце 1990-х Борисом Немцовым, занимавшим тогда пост вице-премьера РФ, был подвергнут жесткой критике и не был реализован.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 15.06.17

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