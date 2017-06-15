«Инвесторы» побежали из России: новые американские санкции напугали биржевых спекулянтов

Введение США новых антироссийских санкций на фоне падения цен на нефть стало причиной для обвала котировок Московской биржи. Индекс ММВБ резко пошел вниз – к 17:00 мск его значение составило 1795 пунктов. Индекс РТС опустился более чем на 2% – до 979 пунктов.

Сильнее всего последствия антироссийской политики сказалось на стоимости акций «Аэрофлота» и «РУСАЛа», которые потеряли около 4,6%, Немногим меньше снизились в цене наиболее ликвидные бумаги – Сбербанка (-4,3%), ЛУКОЙЛа (-4,4%), «Роснефти» (-3,8%), «Газпрома» (-3%).

Кроме новых санкций против России инвесторов пугает зависимость экономики РФ от цен на энергоресурсы. Нефть марки Urals сейчас продается по $45 за баррель – это минимальное значение с ноября 2016 года, отмечает Reuters.

По мнению аналитиков, негативным фактором для российского рынка стали новости о о том, что отмена санкций становится более дальней перспективой.

Напомним, сегодня Сенат США одобрил введение нового пакета санкций против России за якобы вмешательство в выборы американского президента. Несмотря на то, что Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Палату представителей сделать санкции «гибкими», у администрации Дональда Трампа мало шансов обойти новые ограничения.

Если проект получит одобрение в Палате представителей Конгресса и будет подписан президентом США, под санкции попадает добыча полезных ископаемых, судоходство и железнодорожный сектор.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.06.17

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