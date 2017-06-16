В центре Москвы обнаружены артефакты времен каменного века

В Москве во время ремонтных работ обнаружены артефакты, которым может быть не менее девяти тысяч лет. Это одна из самых древних находок, сделанных в столице за последнее время, говорится в сообщении на официальном портале правительства Москвы.

Артефакты были найдены на во время работ по замене коммуникаций около дома 34/1 на Сретенке. Там был обнаружен древнейший кремниевый резец – орудие с заостренным краем, который использовался его для обработки костей, кожи, рогов и некоторых пород камней. Его ширина не превышает 2,5 сантиметра, а длина составляет 4 см.

В настоящий момент резец считается одной из самых древних находок, обнаруженных в Москве за последнее время – его относят к эпохе неолита (V-III тысячелетия до нашей эры).

«Для археологов такая древняя находка очень важна. Она подтверждает нашу теорию об освоении этих территорий еще в ранние времена. Мы понимаем, что этот район был в том числе заселен древними людьми. И это происходило задолго до того времени, как здесь появились улицы, дома», – прокомментировал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Другой немаловажной находкой стал фрагмент концевого скребка, относящийся к мезолиту (VII тысячелетие до нашей эры), который был обнаружен в районе дома 10 на Покровском бульваре. Скребок, размером 1,5 см на 3 см, был сделан из удлиненной пластинки камня с заостренным лезвием на конце. Их применяли для работы со шкурами животных.

Примечательно, что обе находки были обнаружены в культурном слое, который относится к XVI-XVII векам уже нашей эры. По мнению археологов, они попали на поверхность из более глубоких и древних культурных слоев случайно в ходе земляных работ, которые проводились в городе 400-500 лет назад.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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