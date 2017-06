«Лет ми спик фром май харт»: Мутко вызубрил самоучитель английского языка, подаренный Путиным

Вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко, произнесший знаменитую речь «Let me speak from my heart», похвастался успехами в английском языке. В этом ему помог самоучитель, подаренный на день рождения в 2015 году президентом Владимиром Путиным, сообщает Р-Спорт.

«Самоучитель выучил от корки до корки, этими фразами и говорю», – заявил Мутко журналистам.

Глава РФС признался, что пока не общается на английском так же хорошо, как глава организационного комитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин – «за ним трудно поспеть». Однако он оценил свой уровень как достаточный, «чтобы общаться на профессиональные спортивные темы».

«Все нормально, двигаемся, так что Thank you very much (большое спасибо). A very good question (очень хороший вопрос)», – ответил Мутко журналисту на соответствующий вопрос.

Как сообщал «Новый День», выступление Мутко на английском языке давно стал интернет-мемом. Впервые глава РФС «прославился» в 2010 году, когда прочел в Цюрихе речь на английском с чудовищным акцентом. Позже выяснилось, что помощники специально написали речь русскими буквами, поскольку он плохо знал английский.

