«Оренбургские авиалинии» обанкротились по просьбе «Аэрофлота»

Акционерное общество «Оренбургские авиалинии» стало банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Оренбургской области, удовлетворив соответствующее заявление ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии». Однако решение еще может быть обжаловано в течение месяца.

В настоящий момент открыто конкурсное производство в отношении должника сроком на шесть месяцев, а конкурсным управляющим акционерного общества назначен Юрий Рожков из ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа», передает РАПСИ

Как сообщается, долг оренбургской компании перед «Аэрофлотом» составляет 11,8 млрд рублей, а перед «Россией» – 2,6 млрд рублей.

Ранее суды уже удовлетворяли несколько исков «Аэрофлота». С «Оренбургских авиалиний» было взыскано почти 9 млрд рублей.

Напомним, что в составе «Аэрофлота» на основе объединения дочерних компаний «Россия», «Оренбургские авиалинии» и «Донавиа» создан единый перевозчик под брендом «Россия».

Оренбург – Москва, Ольга Ветрова

Оренбург – Москва. Другие новости 16.06.17

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