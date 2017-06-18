Воскресенье, 18 июня 2017, 16:40 мск

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Путин о своей «прямой линии»: помогает почувствовать нерв

Путин о своей «прямой линии»: помогает почувствовать нерв
Фото пресс-службы Кремля

Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил итоги своей «прямой линии» с согражданами. По словам государства, такие мероприятия нужны, чтобы «почувствовать этот накал, чтобы почувствовать этот нерв».

«Я думаю, что это полезная работа», – сказал Путин в интервью телеканалу .

Президент обратил внимание, что «многие хотят использовать эту возможность донести до меня свою озабоченность, боль, либо даже просьбу сформулировать».

Путин признал, что «пробиться на региональный или муниципальный уровень со своей проблемой» граждане зачастую не могут, но при этом подчеркнул, что «это совершенно не значит, что у нас коллеги в регионах, муниципалитетах совсем не работают».

«Просто мы не видим этой работы, ведь обращаются только те, кто не решил свою проблему, а ведь у огромного количества людей получается, и это обеспечивают руководители как раз и регионального, и муниципального уровня», – сказал глава государства и добавил, что в этой ситуации он не согласен, что всё в стране «только в ручном управлении, в ручном режиме делается».

Президент также отметил, что кое-что новое из прямого общения с людьми он узнал, но никаких «революционных открытий» не было.

Москва, Светлана Антонова

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