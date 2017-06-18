На московскую высотку забрался «человек-паук»: теперь ему грозит штраф

Сегодня на одну из башен «Москва-сити» без страховки забрался руфер, которого в СМИ уже назвали «человеком пауком». По предварительной информации, «спайдерменом», покорившим башню, является Сергей Девляшов, передает Life.

Сообщается, что подняться на крышу ему помогли спасатели, а сразу после восхождения альпиниста задержали правоохранители.

По данным издания, в отношении него составляются материалы по статье «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта», в соответствии с которой руферу грозит административный штраф.

На его канале в Youtube, где велась прямая трансляция восхождения, опубликовано также обращение с просьбой о помощи заплатить штраф.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.06.17

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