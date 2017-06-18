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Путин назначил нового начальника автоинспекции

Путин назначил нового начальника автоинспекции

Новым начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ стал генерал-майор полиции Михаил Черников. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале официальной правовой информации.

«Назначить генерал-майора полиции Черникова Михаила Юрьевича – начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», – говорится в тексте документа.

До нового назначения Черников с февраля 2015 года занимал должность начальника ГУ МВД по Хабаровскому краю. Предыдущий главный автоинспектор России Виктор Нилов был отправлен в отставку в марте.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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