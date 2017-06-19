В Московском зоопарке у Памира и Пипиты родился слоненок

В Московском зоопарке произошло радостное событие: Азиатские слоны – 37-летний Памир и 36-летняя Пипита обзавелись малышом. Вес новорожденного слоненка – около 90 килограммов, он уже окреп, проявляет любопытство и любит играть – с помощью хобота разбрасывать палки или траву.

Как сообщает столичная мэрия со ссылкой на пресс-службу зоопарка, большую часть времени слоненок проводит с мамой, которая кормит его молоком каждые два часа. Только к двум-трем годам слоненок окончательно перейдет на взрослую пищу. Но уже скоро попробует растительную еду – мама будет измельчать ее и подавать малышу прямо в рот. Больше всего слоны любят бананы и яблоки. Ежедневно животное съедает до 150 килограммов пищи в день.

В воспитании малыша участвует и его старшая сестра Киприда, родившаяся в 2009 году. В зоопарке пояснили, что в природе молодые самки часто помогают взрослым ухаживать за потомством, приобретая опыт для будущего материнства. Памир и Пипита – еще достаточно молодая пара, ведь живут слоны – 70-80 лет, а родить малыша самка может до 50 лет.

В зоопарке сообщают о настоящем бэби-буме. Так, недавно здесь появились на свет малыш капибары (водосвинки), трое котят европейской рыси, детеныш редкой черной антилопы, детеныш кудрявого верблюда – альпака.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.17

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