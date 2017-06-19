В 2018 году все московские такси пожелтеют

Москвичи скоро легко смогут отличить легальные такси от нелегальных. Клиентам об этом расскажет цвет машины. В 2018 году истекает срок последнего разрешения на таксомоторные перевозки для автомобилей, которые выдавались пять лет назад – независимо от цвета автопарка.

«Согласно нашим расчетам, 1 июля 2018 года закончится срок действия последнего разрешения на нежелтый автомобиль», – сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он заверил, что никаких проблем с переходом на желтые автомобили не возникнет, сообщается на официальном сайте правительства Москвы.

По словам чиновника, уже сегодня рынок такси почти полностью легализован. Если в 2011 году было выдано около 12 тысяч официальных разрешений на работу в таксомоторной сфере, то сейчас – уже более 82 тысяч. Среди компаний такси – более тысячи юридических лиц и более 6,4 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, в июне вступили в силу поправки к федеральному закону «О безопасности дорожного движения». По ним водители автобусов, грузовиков, коммунальной техники и такси должны иметь права российского образца. В первую очередь, добавил Ликсутов, закон «коснулся водителей, которые работали нелегальными таксистами».

«Те, кто хотел продолжить честно трудиться на рынке таксомоторных услуг, своевременно пересдали экзамен и получили российские права», – пояснил он.

В мэрии также отмечают, что за три года проезд на такси в Москве стал дешевле примерно на 30%, а среднее время ожидания машины составляет семь минут.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.06.17

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