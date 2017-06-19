Синоптики снова прогнозируют Москве мокрую прохладную неделю

Московский регион в ближайшие дни остается под влиянием циклонов, приносящих прохладный и влажный воздух с акваторий Гренландского, Норвежского и Баренцева морей. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в этой ситуации в Москве и Подмосковье до конца недели ожидается дождливая прохладная погода.

Во вторник, 20 июня, во второй половине дня местами опять возможен небольшой дождь, а максимальная температура составит +23 градуса.

В среду, 21 июня, к столичному региону подойдет очередной циклон. Уже ночью ожидается дождь, местами с грозой, юго-западный ветер местами будет усиливаться до 17 метров в секунду. Термометры покажут, как прогнозируется, максимум 15 градусов. Днем также возможен дождь, и при этом станет прохладнее: максимальная температура в Москве и Подмосковье не превысил 20 градусов.

В четверг, 22 июня, столичный регион окажется в тыловой части уходящего на восток циклона. Ожидаются западные и северо-западные ветры, днем местами с порывами до 12-17 м/с. Ночью местами небольшой дождь, ночью похолодает до 11 градусов, а днем воздух прогреется только до 17-18 градусов.

К концу недели ситуация существенно не изменится. Будут идти небольшие дожди, наиболее вероятные значения температуры ночью 6-11 градусов, днем 13-18.

Синоптики отмечают, что средняя температура прошедших 18 дней июня в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, составляет совсем не летние 13,5 градуса, что на 2,6 градуса ниже нормы. За этот период выпало 56 мм осадков – 73 % от июньской нормы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.17

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