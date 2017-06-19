Путин заметил спад рождаемости в России

Россия вновь столкнулась с падением уровня рождаемости и правительство РФ обязано обратить на это внимание. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с членами кабинета министров.

«За январь-апрель этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность родившихся снизилась на 68,7 тысячи», – констатировал глава государства и отметил, что «такую тенденцию демографы, конечно, предвидели, да и мы с вами об этом хорошо знали».

Путин обратил внимание, что именно сейчас, в период с 2015 по 2020 год, страна входит в резонанс сразу несколько негативных демографических волн, которые повторяются каждые четверть века.

Для поддержки рождаемости, как сказал Путин, сейчас рассматривается несколько мер. В частности, возможность продления программы материнского капитала, усовершенствовании системы социальных пособий для семей с детьми.

Согласен с тем, что нужно решать проблему обеспечения детей до трёх лет местами в яслях, так же, как это мы делали с детскими садами. Далее: нужно предложить дополнительные меры обеспечения жильём семей с детьми», – сказал президент РФ.

По его словам, наряду с поддержкой рождаемости нужно продолжать последовательную, комплексную работу по снижению смертности.

«Вопрос демографии – важнейший, определяющий развитие страны на десятилетия вперёд. Мы должны и будем проводить здесь активную политику, предусмотрев для этого необходимые ресурсы», – подчеркнул Путин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.17

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