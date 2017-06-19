Путин утвердил изменения в Трудовом кодексе РФ: работа в выходные и праздники станет дороже

Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки к Трудовому кодексу РФ. Как сообщила пресс-служба Кремля, изменения коснутся порядка установления неполного рабочего дня, а также оплаты труда в выходные и праздничные дни.

Согласно закону, оплата в выходной или нерабочий праздничный день производится за фактически отработанные за часы. Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня – смены, в двойном размере оплачиваются фактически отработанные часы.

При этом при подсчете сверхурочных часов работа в выходные и нерабочие праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени, не учитывается.

Также теперь Трудовым кодексом предусматривается, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается для сдельщиков – не менее чем по двойным сдельным расценкам, работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам – в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки, работников на окладе – в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки, сверх оклада. При этом, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени, то оплата должна быть не менее двойной дневной или часовой ставки.

Документ оговаривает, что по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему также может быть предоставлен день отдыха.

В то же время работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день – смену или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (или опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

Кроме этого подчеркивается, что человеку, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днём или сменой.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.06.17

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